الكشف عن تطورات حالة مدافع تورينو بعد نقله للمستشفى بسبب أزمة مرضية في الملعب

أوضحت تقارير إيطالية أن سيباستيان فالوكيفيتش مدافع تورينو الذي سقط خلال لقاء بولونيا في الدوري الإيطالي وتم نقله إلى المستشفى لا يعاني من شيء خطير.

وسقط اللاعب أرضا بعد التحام وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وخرج محمولا على محفة، ثم نُقل إلى المستشفى بعد عانى من مشاكل في التنفس خلال مباراة بولونيا.

وذكر موقع تورينو جراناتا أن اللاعب ليس مصابا بسكتة دماغية أو أي أمراض خطيرة، لكن مشكلة التنفس التي شعر بها كانت بسببه مرضه بالأنفلونزا قبل أيام.

وأضاف التقرير أن اللاعب البولندي اشتكى أيضًا من ألم قوي في جانبه، وذلك نقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

في وقت سابق، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فالوكيفيتش كان يعاني من الحمى في الأيام الأخيرة، لكنه تعافى للعب في مباراة السبت.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميًا بشأن صحة الدولي البولندي، لكن لا يوجد سبب يدعو للقلق.

وخرج اللاعب وهو في كامل وعيه ومتحدثا مع الفريق الطبي، ونُقل للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى أن البولندي البالغ 24 عاما عانى مؤخرا من أعراض البرد في الأيام الماضية، والتي يُعد صعوبة التنفس أحد أعراضها.

وشارك ميرجيم فوفودا بدلا منه في الدقيقة 35، ولم يكشف المدرب أو النادي أي تفاصيل جديدة عن حالة اللاعب.

وخسر تورينو على أرضه بنتيجة 2-0 في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويحتل تورينو المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة من الدوري الإيطالي.