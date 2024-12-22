الكشف عن تطورات حالة مدافع تورينو بعد نقله للمستشفى بسبب أزمة مرضية في الملعب

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 12:47

كتب : FilGoal

سيباستيان فالوكيفيتش

أوضحت تقارير إيطالية أن سيباستيان فالوكيفيتش مدافع تورينو الذي سقط خلال لقاء بولونيا في الدوري الإيطالي وتم نقله إلى المستشفى لا يعاني من شيء خطير.

وسقط اللاعب أرضا بعد التحام وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وخرج محمولا على محفة، ثم نُقل إلى المستشفى بعد عانى من مشاكل في التنفس خلال مباراة بولونيا.

وذكر موقع تورينو جراناتا أن اللاعب ليس مصابا بسكتة دماغية أو أي أمراض خطيرة، لكن مشكلة التنفس التي شعر بها كانت بسببه مرضه بالأنفلونزا قبل أيام.

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وأضاف التقرير أن اللاعب البولندي اشتكى أيضًا من ألم قوي في جانبه، وذلك نقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

في وقت سابق، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فالوكيفيتش كان يعاني من الحمى في الأيام الأخيرة، لكنه تعافى للعب في مباراة السبت.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميًا بشأن صحة الدولي البولندي، لكن لا يوجد سبب يدعو للقلق.

وخرج اللاعب وهو في كامل وعيه ومتحدثا مع الفريق الطبي، ونُقل للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى أن البولندي البالغ 24 عاما عانى مؤخرا من أعراض البرد في الأيام الماضية، والتي يُعد صعوبة التنفس أحد أعراضها.

epa11788517 Torino's goalkeeper Vanja Mikovic Savic (L) denies the penalty from Bologna's Santiago Castro (R) during the Italian Serie A soccer match between Torino FC and Bologna FC 1909, in Turin, Italy, 21 December 2024. EPA-EFE/Alessandro Di Marco

وشارك ميرجيم فوفودا بدلا منه في الدقيقة 35، ولم يكشف المدرب أو النادي أي تفاصيل جديدة عن حالة اللاعب.

وخسر تورينو على أرضه بنتيجة 2-0 في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويحتل تورينو المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة من الدوري الإيطالي.

تورينو سيباستيان فالوكيفيتش
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