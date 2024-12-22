ليفاندوفسكي: افتقدت الثقة داخل منطقة الجزاء خلال المباريات الأخيرة

يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أنه افتقد للهدوء والثقة داخل منطقة الجزاء خلال المباريات الأخيرة.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين عقب المباراة: "أحيانا عندما تريد الفوز ولكنك لا تستطيع فمن المؤكد أنك لا تحب الخسارة، يمكن أن تلعب كرة قدم جميلة ولكن ما كان ينقصنا ضد أتليتكو هو اللمسة الأخيرة وهذا ما أثر على عدم فوزنا بالمباراة".

وتابع "في المباريات الأخيرة كان لدينا فرص كبيرة، حتى أنا شخصيا شعرت أنني أفتقد للهدوء داخل منطقة الجزاء وربما الثقة بالنفس لأنه مهما كان شكل اللعب إذا لم تستغل الفرص سيصبح من الصعب تسجيل الأهداف لاحقا".

وأضاف "أعتقد أن الفريق يشعر بالغضب لأننا لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني ولكن بسبب أخطائنا سجل أتليتكو في الدقائق الأخيرة، لقد لعبنا وكأنها مباراة نهائية وخسرنا وكان علينا تسجيل الأهداف بأي ثمن".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة ونقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء اليوم.