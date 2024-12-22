بعد استبعاده من المنتخب السعودي.. النصر يعلن غياب لاعبه لمدة شهر
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 11:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر السعودي غياب لاعبه عبد الله الخيبري لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.
وتسببت الإصابة تسببت في استبعاد الخيبري من معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الخليج الـ 26 التي تستضيفها الكويت.
وذكر النادي في بيان أن الفحوصات التي خضع لها الخبيري أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الضامة.
وسيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 4 أسابيع.
ويعد الخيبري أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف فريق النصر هذا الموسم.
ولعب الخيبري 21 مباراة بقميص النصر هذا الموسم.
بواقع 12 في الدوري، و6 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و2 بكأس السوبر السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
نرشح لكم
كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل الرياضية السعودية: الشباب يمنح بيليجريني مهلة أخيرة بعد تعثر المفاوضات مع فيتوريا رئيس اتحاد جدة يوضح حقيقة لقاء الزمالك وديا بعد أنباء انتقاله لفنربخشة.. تاليسكا يثير الجدل في النصر تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه للمرة الأولى.. السعودية تشارك في نسختي كأس كونكاكاف الذهبية 2025 و2027 كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية