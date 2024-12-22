بعد استبعاده من المنتخب السعودي.. النصر يعلن غياب لاعبه لمدة شهر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

أعلن نادي النصر السعودي غياب لاعبه عبد الله الخيبري لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وتسببت الإصابة تسببت في استبعاد الخيبري من معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الخليج الـ 26 التي تستضيفها الكويت.

وذكر النادي في بيان أن الفحوصات التي خضع لها الخبيري أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

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وسيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 4 أسابيع.

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ويعد الخيبري أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف فريق النصر هذا الموسم.

ولعب الخيبري 21 مباراة بقميص النصر هذا الموسم.

بواقع 12 في الدوري، و6 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و2 بكأس السوبر السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

السعودية النصر عبد الله الخيبري
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