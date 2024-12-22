مواعيد مباريات الأحد 22 ديسمبر - الأهلي يواجه بلوزداد.. وليفربول ضد توتنام

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

يخوض الأهلي مساء اليوم الأحد مباراته المؤجلة في دوري أبطال إفريقيا ضد شباب بلوزداد، كما تستكمل مباريات الجولة في الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

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مانشستر يونايتد × بورنموث.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليستر سيتي × ولفرهامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

فولام × ساوثامبتون.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

إيفرتون × تشيلسي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

توتنام × ليفربول.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال مدريد × إشبيلية.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاس بالماس × إسبانيول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس.

ليجانيس × فياريال.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال بيتيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

روما × بارما.. 1:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

فينسيا × كالياري.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × إمبولي.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

مونزا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × شباب بلوزداد.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الألماني

بوخوم × هايدنهايم.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

فولفسبورج × بروسيا دورتموند.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري البرتغالي

جيل فيسينتي × سبورتنج لشبونة.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

خليجي 26

العراق × اليمن.. 4:25 مساء. قناة الكاس.

البحرين × السعودية.. 7:30 مساء - قناة الكاس.

دوري المحترفين المصري

لافيينا × بلدية المحلة.. 2:30 مساء.

الترسانة × بلدية المحلة.. 2:30

وادي دجلة × منتخب السويس.. 2:30 مساء

كهرباء الإسماعيلية × سبورتنج.. 2:30 مساء.

بروكسي × القناة.. 2:30 مساء.

الدوري الهولندي

إيندهوفن × فينورد.. 3:30 مساء.

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الأهلي ليفربول ريال مدريد مواعيد مباريات الأحد
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