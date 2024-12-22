الزنفلي: لذلك رفضت طلب كولر في الأهلي

كشف محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود عما حدث خلال فترة انتقاله إلى الأهلي ولعبه معه معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

محمود الزنفلي النادي : حرس الحدود الأهلي

وقال الزنفلي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أولويتي كانت الأهلي فهو أفضل نادٍ في مصر وإفريقيا والوطن العربي. نظامه مختلف عن بقية أندية مصر ولو حصلت على الفرصة كانت الأمور ستختلف معي. انضممت إلى الأهلي من الداخلية في بداية فبراير وكان القيد الإفريقي قد أغلق بالفعل وهذا أيضًا أثر عليَّ".

وأضاف "حين اقترب الأهلي من ضم محمد أبو جبل أراد البنك الأهلي ضمي من الداخلية، وحين توقفت الأمور عدت للداخلية ونويت الاستمرار معه لنهاية الموسم طالما لم يفاوضني الأهلي أو الزمالك، وفجأة أتاني اتصال أمير توفيق. لم أتحدث عن تفاصيل حينها لأني أشجع الأهلي منذ الطفولة".

وأوضح "لم يكن يمكنني أن أسأل المدرب ما إن كنت سألعب أو لا، ولم أكن مقيدا في دوري أبطال إفريقيا وبالتالي كان بديهيا أن مصطفى شوبير هو من سيبدأ".

وكشف "كنت أتمنى المشاركة في المباريات الأخيرة من الدوري، ولكن قال لي كولر: سأريح اللاعبين جميعا وأشارك بالناشئين. رفضت أن أشارك بدون لاعبين كبار لأن إعارتي ستنتهي ولا أعرف موقفي ويجب أن أظهر بشكل جيد".

ولعب الزنفلي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الداخلية إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند الشراء، لكن النادي لم يفعله في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الماضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعها مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

بعد ذلك أعلن نادي غزل المحلة التعاقد رسميا مع محمود الزنفلي.

إلا أن الحارس بعدها قرر الانتقال لصفوف حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري المصري، وتم تسوية الأزمة بين الأطراف.