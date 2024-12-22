عمرو جمال: هذا سبب عدم عودتي للأهلي.. والسبب الحقيقي لأزمة حسام غالي وأسامة نبيه

كشف عمرو جمال مهاجم حرس الحدود الحالي والأهلي السابق عن سبب غيابه عن الملاعب وموعد عودته,

وقال جمال في تصريحاته لقناة دي إم سي: "شعرت بوجود مشكلة في العضلة الخلفية وبعد فترة من العلاج أجريت أشعة على الظهر واتضح أن لدي "عرق النسا" وهذا يأتي بدون مقدمات".

وأضاف "العلاج يتطلب بعض الوقت ولكننا في المراحل الأخيرة وبإذن الله خلال أسبوع سأكون في الملعب".

وتابع "لا أعتقد أني قصرت في حق نفسي كلاعب، ربما كانت هناك بعض القرارات التي كان يمكنني تحسينها ولكن على مستوى المجهود والتركيز والجوانب البدنية والفنية فأنا لم أقصر".

وواصل "قراري بالرحيل عن الأهلي كان خاطئا، ولكني قدمت موسما جيدا في إعارتي لطلائع الجيش وكنت أشعر أني بحاجة لاتخاذ قرار في هذه الفترة".

وأوضح "كنت أريد العودة للأهلي عن قناعة بإني سأكون متواجدا مع الفريق، والتواصل كان مستمرا فقال لي أمير توفيق إنه سيمنحني الرد النهائي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "تأخر الرد قليلا فاجتمعت مع عدة أندية، واخترت فاركو في النهاية. فعاد توفيق وقال لي إن أحمد ياسر ريان سيخرج معارا وبالتالي موسيماني يريد تواجدي، فقلت له: لدي مشكلة لأني وقعت مع فاركو بالفعل".

وأكمل "قلت له إنه تركني أكثر من اللازم والسوق يوشك على الانتهاء، فرد بأن النادي أغلق عدة صفحات في التفاوض مع مهاجمين بناء على اختيارهم لي. كان لا بد أن أتخذ القرار ولو أتاني الرد أبكر لكنت في الأهلي بالفعل".

وكشف "حسام البدري كان يحبني ولكني لا أعرف شكل هذا الحب. في 2018 كنت ألعب وحسمت كأس مصر وقال لي إني لن أرحل ولكني قلت له: "أنا مش قادر ألعب معاك انت تعبتني نفسيا". لم أعد أعرف ما إن كنت مهما أم لا".

وعن أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في منتخب مصر قال: "حدث خلاف في الملعب وحاول نبيه تهدئة الموقف. كنت طرفا في المشكلة وكان غالي منفعلا فتدخل نبيه وقال لنا إنه لن يستبعدنا لأن الأمر سيتم تفسيره بأنه "أهلي وزمالك".

وأضاف "اعتذرت لحسام غالي بعدها أثناء تناولنا الطعام. بعد العشاء جاء نبيه فوجدنا نعانق بعضنا البعض فقال لنا: "انتم عصابة"، وهنا نشبت المشادة بينه وبين غالي. كذلك كان هناك لاعبين يشكون لغالي من نبيه في ذلك الوقت".

وكشف "هناك منتج عرض عليَّ الظهور في إعلان مع ياسمين رئيس ولكني رفضته لأني لا أحب هذه الفكرة. لا يوجد شبه بيننا فأنا رجل لدي قصة شعري العادية وأي فنان يريد قص شعره بطريقة معينة له كل الاحترام والتقدير".

واختتم "طالما أن الأمر لا يتجاوز المزاح فلا مشكلة ولكن لا يمكن أن يتحول هذا لأمر جاد".

وانتهى تعاقد عمرو جمال مع فاركو بنهاية الموسم السابق.

وانضم صاحب الـ 33 عاما لفاركو في 2021 قادما من الأهلي.

ولعب عمرو جمال بقميص فاركو 70 مباراة ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدف.

وخلال الموسم الماضي سجل جمال ثلاثة أهداف في 33 مباراة مع فاركو.

وسبق لعمرو جمال لعب 18 مباراة بقميص منتخب مصر الأول وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين أخرين.