استفاق بعد سداسية إنتر.. لاتسيو يفوز في الوقت القاتل على ليتشي المنقوص

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

لاتسيو

استفاق لاتسيو مرة أخرى واستعاد توازنه بالفوز على منافسه ليتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تاتي كاستيانوس وآدم ماروسيتش ثنائية لاتسيو، بينما أحرز تيتي مورينتي هدف ليتشي.

وطرد فريدريك جيلبرت لاعب ليتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بشكل مباشر.

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وكان لاتسيو قد خسر على أرضه من إنتر في الجولة الماضية بستة أهداف دون رد.

وافتتح كاستيانوس النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وتعادل مورينتي بعد تسديدة رائعة من اللمسة الأولى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وتمكن ماروسيتس من تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل وبطريقة رائعة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 87.

وحصل ماروسيتش على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز وصل لاتسيو للنقطة 34 محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ليتشي عن النقطة 16 في المركز 14.

الدوري الإيطالي لاتسيو ليتشي آدم ماروسيتش
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