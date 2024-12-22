وكيل جروس يكشف مدة العقد وحقيقة طلبه تغيير الجهاز الطبي

عمرو جمال: هذا سبب عدم عودتي للأهلي.. والسبب الحقيقي لأزمة حسام غالي وأسامة نبيه

عبده يحيى: كنا نطمع في الفوز على الاتحاد ولكن

بن حمودة: كان ينقصنا التسجيل فقط

حمد إبراهيم: كان من السهل أن نفوز على بيراميدز.. ولابد أن نجد حلا