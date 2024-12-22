وكيل جروس يكشف مدة العقد وحقيقة طلبه تغيير الجهاز الطبي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 00:30

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

كشف محمد حبشي وكيل أعمال كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك عن مدة عقده وحقيقة طلبه تغيير الجهاز الطبي.

وقال حبشي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عقد جروس لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لمدة عام إضافي بوجود شرط جزائي".

وأضاف "الجهاز اكتمل بالنسبة لجروس مع انضمام توماس جروتر مدرب حراس المرمى في يناير المقبل".

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وأنهى حديثه قائلا: "الأقاويل بشأن الحالة الصحية لجروس "عيب"، ولم يطلب تغيير الجهاز الطبي مطلقا".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة السادسة بمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1 في المباراة الأولى لجروس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

بينما يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الزمالك الدوري المصري كريستيان جروس
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