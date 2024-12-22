الصدارة لـ أتليتكو والمأساة مستمرة.. سورلوث يزيد أوجاع برشلونة بفوز تاريخي

5 نقاط من آخر 21.. فوز وحيد في آخر 7 مباريات. كارثة برشلونة مستمرة في الدوري بخسارة صاعقة أمام أتليتكو مدريد.

وفاز أتليتكو مدريد على مضيفه الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 41 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر.

من خلفهما ريال مدريد له 37 نقطة ومباراة مؤجلة ومباراة في الجولة الحالية يلعبها الأحد.

وتقدم برشلونة بهدف رائع من بيدري في الدقيقة 30 بعد تبادل رائع للكرة مع جافي.

وفي الدقيقة 57 كاد رافينيا أن ينهي المباراة بكرة رائعة فوق الحارس يان أوبلاك، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وأتى التعادل مباشرة في الدقيقة 60، بواسطة رودريجو دي بول بتسديدة رائعة من لمسة واحدة.

الهدف نتج عن خطأ في التشتيت من مارك كاسادو.

وحل الثنائي ناهويل مولينا وكوكي بدلا من جوليانو سيميوني وكونور جالاجر في صفوف أتلتيكو في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر أتى فيران توريس وداني أولمو بدلا من جافي وفيرمين لوبيز في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 73 حل ألكساندر سورلوث وروبن لو نورمان بدلا من أنطوان جريزمان وماركوس يورينتي.

وفي الدقيقة 76 أهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة خطيرة للفوز، حيث لم يتمكن من التسديد بعد عرضية فيران توريس أمام المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 96، صنع البديل مولينا هدف الفوز الذي سجله بدوره البديل سورلوث ليصعق برشلونة في ملعبه.

وبذلك يحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول على برشلونة في ملعبه منذ 18 عاما، تحديدا منذ عام 2006.