نقل مدافع تورينو للمستشفى بعد سقوطه خلال لقاء بولونيا
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 00:13
كتب : FilGoal
نُقل سيباستيان فالوكيفيتش مدافع تورينو إلى المستشفى بعد عانى من مشاكل في التنفس خلال مباراة بولونيا.
وسقط اللاعب أرضا بعد التحام وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وخرج محمولا على نقالة.
وخرج اللاعب وهو في كامل وعيه ومتحدثا مع الفريق الطبي، ونُقل للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية.
وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى أن البولندي البالغ 24 عاما عانى مؤخرا من أعراض البرد في الأيام الماضية، والتي يُعد صعوبة التنفس أحد أعراضها.
وشارك ميرجيم فوفودا بدلا منه في الدقيقة 35، ولم يكشف المدرب أو النادي أي تفاصيل جديدة عن حالة اللاعب.
وخسر تورينو على أرضه بنتيجة 2-0 في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.
ويحتل تورينو المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة من الدوري الإيطالي.
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