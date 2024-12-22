نقل مدافع تورينو للمستشفى بعد سقوطه خلال لقاء بولونيا

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

سيباستيان فالوكيفيتش

نُقل سيباستيان فالوكيفيتش مدافع تورينو إلى المستشفى بعد عانى من مشاكل في التنفس خلال مباراة بولونيا.

وسقط اللاعب أرضا بعد التحام وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وخرج محمولا على نقالة.

وخرج اللاعب وهو في كامل وعيه ومتحدثا مع الفريق الطبي، ونُقل للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية.

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وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى أن البولندي البالغ 24 عاما عانى مؤخرا من أعراض البرد في الأيام الماضية، والتي يُعد صعوبة التنفس أحد أعراضها.

epa11788517 Torino's goalkeeper Vanja Mikovic Savic (L) denies the penalty from Bologna's Santiago Castro (R) during the Italian Serie A soccer match between Torino FC and Bologna FC 1909, in Turin, Italy, 21 December 2024. EPA-EFE/Alessandro Di Marco

وشارك ميرجيم فوفودا بدلا منه في الدقيقة 35، ولم يكشف المدرب أو النادي أي تفاصيل جديدة عن حالة اللاعب.

وخسر تورينو على أرضه بنتيجة 2-0 في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويحتل تورينو المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي تورينو بولونيا سيباستيان فالوكيفيتش
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