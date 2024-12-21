تقرير: ميلان يفكر في ضم جناح أوروجواي

بدأ ميلان الإيطالي التحرك لضم الأوروجوياني أوجستين كانوبيو لاعب أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

ووفقا لموقع "إل أوبسرفادور" الأوروجوياني فأن ميلان حدد 4 ملايين يورو لضم اللاعب.

صاحب الـ 26 يشغل مركز الجناح الأيسر وأيضا صانع الألعاب.

ويمتلك كانوبيو 12 مباراة بقميص منتخب أوروجواي، حيث سجل لبلاده هدفا وصنع آخر، كما شارك في كوبا أمريكا 2024.

وانضم الأوروجوياني لصفوف باراناينسي مقابل 2.8 مليون يورو من بينارول لباراناينسي في 2022 وساهم في وصول الفريق لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

لكن الفريق هبط بنهاية الموسم الجاري بعدما احتل المركز الـ 17 في ترتيب الدوري البرازيلي.

ووفقا لبعض التقارير فيوجد اهتمام أيضا من فرق بوكا جونيورز وريفر بليت وبالميراس، لكن اللاعب يفكر في الانتقال لأوروبا.

وسجل كانوبيو 9 أهداف وصنع 7 في 48 مباراة خلال 2024 مع باراناينسي.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بفارق 12 نقطة عن الصدارة.