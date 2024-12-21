كأس الخليج – لا فوز حتى الآن.. قطر تتعادل مع الإمارات
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:41
كتب : FilGoal
تعادل منتخب قطر مع منافسه الإمارات بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات من كأس الخليج.
أكرم عفيف
النادي : السد
وأحرزأكرم عفيف هدف قطر، بينما سجل يحيى الغساني للإمارات.
ولم يحقق أي فريق الفوز في البطولة حتى الآن، إذ تعادل منتخب الكويت مع عمان بنفس النتيجة أيضا في مباراة الافتتاح.
وافتتح عفيف النتيجة لقطر في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.
بينما تعادل الغساني للكويت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب صناعة عصام فايز.
وبهذا التعادل أصبحت جميع الفرق متساوية في كل شيء.
ووصل منتخب الإمارات لنهائي البطولة في نسخة 2017 وخسر من منافسه عمان 5-4 بركلات الترجيح.
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بهدف لكل منهما 🇦🇪🇶🇦— SSC (@ssc_sports) December 21, 2024
التعادل يحضر في ثاني مباريات المجموعة الأولى ❌
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵#قطر_الإمارات#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/krI8CNvVP8