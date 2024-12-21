كأس الخليج – لا فوز حتى الآن.. قطر تتعادل مع الإمارات

تعادل منتخب قطر مع منافسه الإمارات بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات من كأس الخليج.

وأحرزأكرم عفيف هدف قطر، بينما سجل يحيى الغساني للإمارات.

ولم يحقق أي فريق الفوز في البطولة حتى الآن، إذ تعادل منتخب الكويت مع عمان بنفس النتيجة أيضا في مباراة الافتتاح.

وافتتح عفيف النتيجة لقطر في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

بينما تعادل الغساني للكويت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب صناعة عصام فايز.

وبهذا التعادل أصبحت جميع الفرق متساوية في كل شيء.

ووصل منتخب الإمارات لنهائي البطولة في نسخة 2017 وخسر من منافسه عمان 5-4 بركلات الترجيح.

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