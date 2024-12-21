كرة يد – قداح يعود من الإصابة ويشارك مع فريقه في الدوري البولندي

عاد حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد من الإصابة وشارك لأول مرة مع فريقه منذ فترة طويلة في الدوري البولنديز

وتعافى حسن قداح من الإصابة في اليد التي تعرض لها قبل بداية مشواره الاحترافي مع فريق كيلسي البولندي.

وشارك قداح لمدة 15 دقيقة في المباراة وسجل هدفا.

وكان قداح غاب عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في اليد خضع بسببها لعملية جراحية.

وانتقل قداح إلى فريق كيلسي البولندي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم الجاري.

وتعرض قداح لإصابة في شظية القدم في ختام مشواره مع نادي الزمالك قبل انتقاله إلى بولندا.

كما عانى قداح من شرخ إجهادي في عظمة القدم اليمنى وأجرى جراحة غاب على أثرها ثلاثة أشهر.

وتعافى قداح من الإصابة في ديسمبر الماضي الذي شهد ظهوره الأول مع كيلسي البولندي.

كما تواجد قداح في قائمة منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وحقق منتخب مصر لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد وحسم بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.