عبده يحيى: كنا نطمع في الفوز على الاتحاد ولكن

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

عبده يحيى - غزل المحلة

أبدى عبده يحيى لاعب غزل المحلة رضاه عن التعادل مع الاتحاد السكندري رغم سوء التوفيق الذي تعرض له الفريق على حد تعبيره.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهدرنا الكثير من الفرص وكنا نتمنى الفوز اليوم".

وأضاف "حصلنا على نقطة ولكننا كنا نطمع في النقاط الثلاث".

وتابع "الفريق كله يعمل والنتيجة من عند الله ونرضى بما قسمه".

وأكمل "كل اللاعبين كانوا رجالا ولكن كان هناك سوء توفيق لنا".

واختتم "الاتحاد فريق كبير وكنا نطمع في الفوز عليه".

وفرض التعادل السلبي نفسه بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الجولة 5 من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد غزل المحلة في الظهور الأول لشوقي غريب مدربا لزعيم الفلاحين في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي رقم 12 هذا الموسم في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2021.

التعادل السلبي رفع رصيد الاتحاد لـ 8 نقاط في المركز السادس، فيما ظل الغزل في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.

غزل المحلة الدوري المصري عبده يحيى
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