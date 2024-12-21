بن حمودة: كان ينقصنا التسجيل فقط

أبدى محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة رضاه عن التعادل مع الاتحاد السكندري رغم سوء التوفيق على حد تعبيره.

وقال بن حمودة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وكان ينقصنا التسجيل".

وأضاف "نعمل بشكل جيد وإن شاء الله سنواصل العمل بهذا الشكل حتى نتمكن من التسجيل".

وتابع "الكل يجتهد لمصلحة النادي وإن شاء الله نكون أكثر عملا وتوفيقا ونفوز لإسعاد الجماهير".

وأكمل "طالما أننا نعمل جيدا سنكون أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم "كل مباريات الدوري صعبة ونحن في كامل تركيزنا ولكن لم نكن موفقين على مستوى الأهداف".

وفرض التعادل السلبي نفسه بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الجولة 5 من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد غزل المحلة في الظهور الأول لشوقي غريب مدربا لزعيم الفلاحين في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي رقم 12 هذا الموسم في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2021.

التعادل السلبي رفع رصيد الاتحاد لـ 8 نقاط في المركز السادس، فيما ظل الغزل في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.