كمال السيد: لسنا سعداء بالتعادل.. ولولا الجماهير لما كنا حققنا أي شيء

يرى كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي أن فريقه حقق نتيجة إيجابية أمام أفضل فريق يمتلك جودة لاعبين في الدوري.

وتقاسم الإسماعيلي النقاط مع بيراميدز بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وقال كمال السيد حارس الدراويش عبر أون تايم سبورتس 1: "أشكر اللاعبين الرجال على الخروج بنتيجة إيجابية أمام أفضل فريق يمتلك جودة في الدوري المصري".

وأضاف "لسنا سعداء بالتعادل، لابد أن نعتاد على الفوز بأي مباراة في ملعبنا، لكن التعادل مُرض".

وأكمل "لولا الجماهير لما كنا حققنا أي شيء، هذه البداية والقادم سيكون أفضل".

وأتم "حمد إبراهيم يقدم أقصى مجهود، والكل يعمل بضمير ولا توجد أي رهبة أو خوف واستطعنا حصد نقطة".

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ويعد ذلك أول تعادل بين الفريقين منذ 2021، حيث التقيا منذ ذلك الحين في 6 مباريات فاز بيراميدز في فيها.

وللمباراة الثانية على التوالي لا يفوز بيراميدز بعدما خسر في الجولة السابقة من المصري 1-0.

وعاد بيراميدز للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.