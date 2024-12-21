حمد إبراهيم: كان من السهل أن نفوز على بيراميدز.. ولابد أن نجد حلا

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

أوضح حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي أنه سيحاول إيجاد الحلول دفاعيا وهجوميا لفريقه في الفترة المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز.

وتقاسم الإسماعيلي النقاط مع بيراميدز بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وقال المدير الفني للدراويش عبر أون تايم سبورتس 1: "مباراة كبيرة وقدمنا مجهودا كبيرا، كان من السهل لنا أن نفوز باللقاء، لكننا نهدر الكثير من الفرص ونستقبل أهدافا لابد أن نجد لها حلا".

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وأضاف "اللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا وسنحاول إيجاد الحلول".

وتابع "أفكر فقط في الفريق الذي أدربه وهم من يتحملون المسؤولية، ونعمل من أجل إيجاد الثقة والدوافع".

وأكمل "مجلس الإدارة يعمل بأقصى طاقة لحل أزمة إيقاف القيد في يناير المقبل، ونأمل أن يكون القادم أفضل".

وأتم "لا أستطيع الحديث عن الجمهور ونعمل من أجله، ودائما ما يتواجد في المحن وأشكرهم على دعمهم للاعبين، وأكثر شيء يحزنني هو عدم إسعاد هؤلاء الجماهير".

ويعد ذلك أول تعادل بين الفريقين منذ 2021، حيث التقيا منذ ذلك الحين في 6 مباريات فاز بيراميدز في فيها.

وللمباراة الثانية على التوالي لا يفوز بيراميدز بعدما خسر في الجولة السابقة من المصري 1-0.

وعاد بيراميدز للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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