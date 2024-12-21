زوبيميندي: لهذا السبب رفضت عرض ليفربول

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

كشف مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد عن سبب رفضه الانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب موقع ريليفو في وقت سابق، فإن ليفربول كان قد قرر دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب الإسباني والبالغ 60 مليون يورو.

وقال لاعب الوسط الإسباني لصحيفة دياريو فاسكو: "عرض ليفربول فاجأني، كنت في إجازة وكان الوقت غير مريح بالنسبة لي".

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وأضاف "قيمت الإيجابيات والسلبيات وتوصلت أن أفضل قرار هو البقاء، أنا لا أؤمن بأن الفرص تأتي مرة واحدة في العمر".

وأكمل "إذا كنت جيدا وتريد تحقيق شيء ما، فستأتي إليك العديد من الفرص، لست بحاجة إلى الاندفاع".

وشدد "نظرت إلى تطوري الشخصي ومشروع النادي وبقيت لأنني كنت أعلم أن هذا الموسم سيكون مهما بالنسبة لي في الفريق، ولا يزال أمامي أهداف لأحققها مع ريال سوسيداد".

وأنهى حديثه قائلا: "القرار لم يكن بهذه الصعوبة، كانت هناك أسباب كثيرة وراء قراري، لكني كنت أنانيا وفكرت في الأفضل بالنسبة لي وهو البقاء".

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.

مارتن زوبيميندي ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال سوسيداد
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