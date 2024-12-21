تعادل أول منذ 3 سنوات.. بيراميدز يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي

أنهى الإسماعيلي مواجهته ضد بيراميدز بالتعادل 1-1 في الجولة 5 من الدوري المصري.

تقدم الدراويش بهدف مروان حمدي، فيما سجل أسامة جلال التعادل للسماوي.

ويعد ذلك أول تعادل بين الفريقين منذ 2021، حيث التقيا منذ ذلك الحين في 6 مباريات فاز بيراميدز في فيها.

وللمباراة الثانية على التوالي لا يفوز بيراميدز بعدما خسر في الجولة السابقة من المصري 1-0.

وعاد بيراميدز للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

التشكيل

بدأ كمال السيد في حراسة مرمى الدراويش لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم.

فيما بدأ مصطفى فتحي أساسيا بدلا من رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة.

وصف المباراة

في الدقيقة 4 انفرد إريك تراوري ومر من الشناوي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن تسديدته الضعيفة مرت بمحاذاة خط المرمى دون خطورة.

وطالب لاعبو الدراويش بالحصول على ركلة جزاء لصالح نادر فرج بعد تعرضه لتدخل من أسامة جلال وهو ما رفضه الحكم في الدقيقة 25.

وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق مروان حمدي بتسديدة قوية في الدقيقة 29 بعد عرضية رائعة من إريك تراوري.

جوووووووول⚽🔥.. مروان حمدي يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/7zh3DHGupp — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024

وأدرك أسامة جلال التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من التخبط الدفاعي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

جوووووووول⚽🔥.. أسامة جلال يستغل التخبط في دفاع الإسماعيلي ويحرز هدف التعادل لـ بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/pXPk9Yjx7a — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024

في الشوط الثاني، تألق كمال السيد في التصدي لرأسية أحمد سامي بعد عرضية مصطفى فتحي في الدقيقة 51.

وبعد دقيقتين خرج أحمد سامي بعد تعرضه للإصابة وعوضه علي جبر.

ثم سقط أسامة جلال أيضا متأثرا بالإصابة وعوضه كريم حافظ في الدقيقة 60، وكذلك شارك عبد الرحمن مجدي بدلا من مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 66 مرت رأسية فيستون ماييلي بعيدة عن المرمى.

وشارك حاتم سكر في أول تغييري الدراويش بدلا من مروان حمدي في الدقيقة 71.

وأخيرا شارك صديق أوجولا بدلا من إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 83.

بينما رد حمد إبراهيم بمشاركة هشام محمد وعبد الرحمن الدح بدلا من محمد حسن وخالد النبريص في الدقيقة 87.