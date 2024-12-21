تعادل أول منذ 3 سنوات.. بيراميدز يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

أنهى الإسماعيلي مواجهته ضد بيراميدز بالتعادل 1-1 في الجولة 5 من الدوري المصري.

تقدم الدراويش بهدف مروان حمدي، فيما سجل أسامة جلال التعادل للسماوي.

ويعد ذلك أول تعادل بين الفريقين منذ 2021، حيث التقيا منذ ذلك الحين في 6 مباريات فاز بيراميدز في فيها.

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وللمباراة الثانية على التوالي لا يفوز بيراميدز بعدما خسر في الجولة السابقة من المصري 1-0.

وعاد بيراميدز للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

التشكيل

بدأ كمال السيد في حراسة مرمى الدراويش لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم.

فيما بدأ مصطفى فتحي أساسيا بدلا من رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

في الدقيقة 4 انفرد إريك تراوري ومر من الشناوي من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن تسديدته الضعيفة مرت بمحاذاة خط المرمى دون خطورة.

وطالب لاعبو الدراويش بالحصول على ركلة جزاء لصالح نادر فرج بعد تعرضه لتدخل من أسامة جلال وهو ما رفضه الحكم في الدقيقة 25.

وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق مروان حمدي بتسديدة قوية في الدقيقة 29 بعد عرضية رائعة من إريك تراوري.

وأدرك أسامة جلال التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من التخبط الدفاعي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، تألق كمال السيد في التصدي لرأسية أحمد سامي بعد عرضية مصطفى فتحي في الدقيقة 51.

وبعد دقيقتين خرج أحمد سامي بعد تعرضه للإصابة وعوضه علي جبر.

ثم سقط أسامة جلال أيضا متأثرا بالإصابة وعوضه كريم حافظ في الدقيقة 60، وكذلك شارك عبد الرحمن مجدي بدلا من مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 66 مرت رأسية فيستون ماييلي بعيدة عن المرمى.

وشارك حاتم سكر في أول تغييري الدراويش بدلا من مروان حمدي في الدقيقة 71.

وأخيرا شارك صديق أوجولا بدلا من إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 83.

بينما رد حمد إبراهيم بمشاركة هشام محمد وعبد الرحمن الدح بدلا من محمد حسن وخالد النبريص في الدقيقة 87.

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