نابولي يقتنص فوزا صعبا على جنوى ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

فرانك زامبو أنجويسا - نابولي

اقتنص نابولي فوزا صعبا ضد منفاسه جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانك زامبو أنجويسا وأمير رحماني ثنائية نابولي، بينما أحرز أندريا بينامونتي هدف جنوى الوحيد.

وحقق فريق الجنوب الفوز الثاني على التوالي له بعدما خسر مباراتين متتاليتين ضد لاتسيو، إذ هزم لقاء في الكأس وآخر في الدوري.

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وحقق أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي الفوز الـ150 له في الدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى يسجل رحماني في الموسم الحالي.

بينما وصل أنجويسا لهدفه الثالث في الموسم الجاري وتمكن من صناعة هدف.

وافتتح أنجويسا النتيجة في الدقيقة 15 من رأسية متقنة عقب عرضية من دافيد نيريس.

وضاعف رحماني النتيجة من رأسية أيضا بعد عرضية من ستانيسلاف لوبوتكا في الدقيقة 23.

وقلص بينامونتي الفارق بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 16 في المركز 14.

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي جنوى
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