كأس الخليج – التعادل يحسم الافتتاح بين الكويت وعمان
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 21:26
كتب : FilGoal
تعادل منتخب الكويت مع عمان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة كأس الخليج 26.
وتقام البطولة في الكويت.
وسجل يوسف ناصر للكويت بينما أحرز عصام الصبحي لعمان.
وتم تسجيل الهدفين في الشوط الأول من المباراة.
وافتتح يوسف ناصر النتيجة في الدقيقة 34 من رأسية رائعة من صناعة مشاري غانم.
وتعادل عصام الصبحي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من صناعة جميل اليحمدي.
ويتولى خوان أنطونيو بيتزي تدريب الكويت، بينما يدرب رشيد جابر عمان.
وتضم المجموعة قطر والإمارات بجانب عمان والإمارات.
وكان منتخب عمان قد خسر البطولة في النسخة الماضية من العراق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي النسخ الـ3 الأخيرة وصل منتخب عمان للنهائي مرتين وتوج بالبطولة في 2017.
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المنتخب العماني 🇴🇲 يفرض التعادل الإيجابي على مستضيف البطولة نظيره الكويتي 🇰🇼 بهدف مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لـ #خليجي_زين26— SSC (@ssc_sports) December 21, 2024
📺 شاهد الأهداف بصوت عيسى الحربين#SSC pic.twitter.com/jSVY3UNMAq