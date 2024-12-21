كأس الخليج – التعادل يحسم الافتتاح بين الكويت وعمان

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

يوسف ناصر - الكويت

تعادل منتخب الكويت مع عمان بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة كأس الخليج 26.

وتقام البطولة في الكويت.

وسجل يوسف ناصر للكويت بينما أحرز عصام الصبحي لعمان.

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وتم تسجيل الهدفين في الشوط الأول من المباراة.

وافتتح يوسف ناصر النتيجة في الدقيقة 34 من رأسية رائعة من صناعة مشاري غانم.

وتعادل عصام الصبحي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من صناعة جميل اليحمدي.

ويتولى خوان أنطونيو بيتزي تدريب الكويت، بينما يدرب رشيد جابر عمان.

وتضم المجموعة قطر والإمارات بجانب عمان والإمارات.

وكان منتخب عمان قد خسر البطولة في النسخة الماضية من العراق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي النسخ الـ3 الأخيرة وصل منتخب عمان للنهائي مرتين وتوج بالبطولة في 2017.

عمان الكويت كأس الخليج يوسف ناصر
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