كأس فرنسا - شارك متأخرا.. مصطفى محمد يسجل في سحق نانت لدرانسي

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

تغلب نانت على مضيفه درانسي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 64 لكأس فرنسا.

وتقدم ماتيس أبلين في الدقيقة 21 بعد تمريرة من بيدرو شيريفيلا.

وفي الدقيقة 33 أضاف أبلين الهدف الثاني بصناعة دوجلاس أوجوستو.

وسجل ناثان زيزي الهدف الثالث في الدقيقة 63، بصناعة شيريفيلا الثانية في المباراة.

وحل مصطفى محمد بدلا من باهيريبا جيراسي في الدقيقة 71.

وأخيرا سجل مصطفى الهدف الرابع في الدقيقة 82 بعد تمريرة من كلفين أميان.

وبذلك يتأهل نانت إلى دور الـ 32 في كأس فرنسا.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر في الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ولعب مصطفى محمد 13 مباراة في الدوري الفرنسي مع نانت هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن.

وكان هذا هدفه الثاني في جميع المسابقات لهذا الموسم.

كأس فرنسا نانت مصطفى محمد
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