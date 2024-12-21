تشكيل أتلتيكو مدريد - جريزمان وبطل العالم في قيادة الهجوم أمام برشلونة

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ويقود هجوم الروخيبلانكوس أنطوان جريزمان الذي سبق له اللعب مع برشلونة، وخوليان ألفاريز بطل كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - خافيير جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - كونور جالاجر

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.