تشكيل برشلونة - فيرمين يعوض يامال أمام أتلتيكو مدريد
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 20:51
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.
ويغيب لامين يامال نجم البلوجرانا بسبب الإصابة، وبالتالي يتواجد فيرمين لوبيز رفقة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الأمام.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري
خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز
ويحتل برشلونة صدارة الدوري مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.
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