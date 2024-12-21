تشكيل برشلونة - فيرمين يعوض يامال أمام أتلتيكو مدريد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ويغيب لامين يامال نجم البلوجرانا بسبب الإصابة، وبالتالي يتواجد فيرمين لوبيز رفقة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الأمام.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

أخبار متعلقة:
رومانو: رحيل كولو مواني عن باريس سان جيرمان مؤكد في يناير التجربة الأولى خارج إيطاليا.. ساوثامبتون يعلن تعيين يوريتش مدربا للفريق تشكيل أتلتيكو مدريد - جريزمان وبطل العالم في قيادة الهجوم أمام برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

برشلونة الدوري الإسباني فيرمين لوبيز
نرشح لكم
أرتيتا: نشعر بالقلق تجاه إصابة ساكا نابولي يقتنص فوزا صعبا على جنوى ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا مع عودة رائعة وإصابة مقلقة.. أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية ضد بالاس كأس فرنسا - شارك متأخرا.. مصطفى محمد يسجل في سحق نانت لدرانسي تشكيل أتلتيكو مدريد - جريزمان وبطل العالم في قيادة الهجوم أمام برشلونة رومانو: رحيل كولو مواني عن باريس سان جيرمان مؤكد في يناير التجربة الأولى خارج إيطاليا.. ساوثامبتون يعلن تعيين يوريتش مدربا للفريق انتهت الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1)-(5) أرسنال.. فوز المدفعجية
أخر الأخبار
الدوري المصري للهواة.. نجوم المعادي أبطال الموسم السادس 7 دقيقة | الكرة المصرية
بابافاسيليو: كان لدينا فرص أكثر للفوز على المحلة 15 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نشعر بالقلق تجاه إصابة ساكا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل أول منذ 3 سنوات.. بيراميدز يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نابولي يقتنص فوزا صعبا على جنوى ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتلتيكو مدريد.. جوووووول بيدري ساعة | الدوري الإسباني
مع عودة رائعة وإصابة مقلقة.. أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية ضد بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الخليج – التعادل يحسم الافتتاح بين الكويت وعمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 3 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام