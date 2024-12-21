تشكيل برشلونة - فيرمين يعوض يامال أمام أتلتيكو مدريد

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ويغيب لامين يامال نجم البلوجرانا بسبب الإصابة، وبالتالي يتواجد فيرمين لوبيز رفقة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الأمام.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.