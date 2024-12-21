التجربة الأولى خارج إيطاليا.. ساوثامبتون يعلن تعيين يوريتش مدربا للفريق

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:47

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش - ساوثامبتون

أعلن نادي ساوثامبتون تعيين الكرواتي إيفان يوريتش مدربا للفريق.

وكشف النادي الإنجليزي عن تفاصيل العقد إذ يمتد حتى 2026، مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج إيطاليا.

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وكان يوريتش قد تولى تدريب روما خلفا لـ دانييلي دي روسي خلال الموسم الحالي.

وقرر روما إقالة مدرب تورينو السابق لسوء النتائج وتعيين كلاوديو رانييري.

وكان ساوثامبتون قد أعلن إقالة مدربه راسل مارتن بعد الخسارة من توتنام بخمسة أهداف دون رد.

وأقيمت المباراة في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح راسل رابع مدرب يُقال من منصبه خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد إريك تين هاج من مانشستر يونايتد، وستيف كوبر من ليستر سيتي، ومؤخرا جاري أونيل من ولفرهامبتون.

ويتذيل ساوثامبتون جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، ولم يحقق سوى فوز واحد فقط وتعادلين و13 خسارة.

ويبتعد عن إبسويتش صاحب المركز الـ18 بفارق 7 نقاط، وليستر سيتي الذي يتواجد في المركز الـ17 البعيد عن مراكز الهبوط بـ9 نقاط.

روما الدوري الإنجليزي ساوثامبتون إيفان يوريتش
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