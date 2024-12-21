انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) بيراميدز.. تعادل جديد
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 5 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.
ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.
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انتهت
ق 67: ماييلي يهدر برأسية بعيدة عن المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووووووول⚽🔥.. أسامة جلال يستغل التخبط في دفاع الإسماعيلي ويحرز هدف التعادل لـ بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/pXPk9Yjx7a— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024
ق 45: جووول التعااادل أسامة جلال يدرك التعادل لبيراميدز
جوووووووول⚽🔥.. مروان حمدي يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/7zh3DHGupp— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024
ق 29: جوووول مروان حمدي يتقدم للدراويش
ق 26: مطالبات بركلة جزاء عقب سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء
ق 4: ترواري ينفرد ويمر من الشناوي من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بمحاذاة خط المرمى دون خطورة.
بداية اللقاء