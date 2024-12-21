انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) بيراميدز.. تعادل جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

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انتهت

ق 67: ماييلي يهدر برأسية بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول⚽🔥.. أسامة جلال يستغل التخبط في دفاع الإسماعيلي ويحرز هدف التعادل لـ بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/pXPk9Yjx7a — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024

ق 45: جووول التعااادل أسامة جلال يدرك التعادل لبيراميدز

جوووووووول⚽🔥.. مروان حمدي يفتتح التسجيل للإسماعيلي في شباك بيراميدز💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/7zh3DHGupp — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024

ق 29: جوووول مروان حمدي يتقدم للدراويش

ق 26: مطالبات بركلة جزاء عقب سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء

ق 4: ترواري ينفرد ويمر من الشناوي من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بمحاذاة خط المرمى دون خطورة.

بداية اللقاء