انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) بيراميدز.. تعادل جديد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 67: ماييلي يهدر برأسية بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول التعااادل أسامة جلال يدرك التعادل لبيراميدز

ق 29: جوووول مروان حمدي يتقدم للدراويش

ق 26: مطالبات بركلة جزاء عقب سقوط نادر فرج داخل منطقة الجزاء

ق 4: ترواري ينفرد ويمر من الشناوي من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بمحاذاة خط المرمى دون خطورة.

بداية اللقاء

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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