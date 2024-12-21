التشكيل - كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي يقود بيراميدز

يقود مروان حمدي وخالد النبريص هجوم الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.

كما يبدأ كمال السيد في حراسة مرمى الدراويش لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم.

ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا بدلا من رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – عماد حمدي – محمد نصر

الوسط: نادر فرج – محمد حسن – محمد بيومي – إريك تراوري

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص

فيما تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي – أحمد توفيق – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.