التشكيل - كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي يقود بيراميدز

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي ومحمد نصر - بيراميدز ضد الإسماعيلي

يقود مروان حمدي وخالد النبريص هجوم الإسماعيلي ضد بيراميدز في الجولة 5 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساءً.

كما يبدأ كمال السيد في حراسة مرمى الدراويش لتعويض غياب أحمد عادل عبد المنعم.

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ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا بدلا من رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – عماد حمدي – محمد نصر

الوسط: نادر فرج – محمد حسن – محمد بيومي – إريك تراوري

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص

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فيما تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي

الوسط: وليد الكرتي – أحمد توفيق – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

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ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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