لا فائز بين الزعيمين.. التعادل يفرض نفسه بين غزل المحلة والاتحاد

فرض التعادل السلبي نفسه بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الجولة 5 من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد غزل المحلة في الظهور الأول لشوقي غريب مدربا لزعيم الفلاحين في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي رقم 12 هذا الموسم في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2021.

التعادل السلبي رفع رصيد الاتحاد لـ 8 نقاط في المركز السادس، فيما ظل الغزل في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.













































وصف المباراة

سدد فادي فريد كرة قوية تصدى لها عامر عامر بسهولة في الدقيقة 12.

وتألق صبحي سليمان حارس الضيوف في التصدي لتصويبة من ركلة حرة مباشرة إذ ارتطمت الكرة بيده ثم العارضة في الدقيقة 25.

وتعرض ساليفو مورو للإصابة وعوضه محمود متولي في الدقيقة 27.

وانتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني تعرض عبد الله بكري مدافع الاتحاد لإصابة عضلية قوية أثناء تشتيت الكرة وخرج في الدقيقة 49 وعوضه محمد مغربي.

وأطلق عبده يحيى تصويبة سهلة في يد الحارس في الدقيقة 58.

وسدد محمد علي بن حمودة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وأهدر عمرو جمعة فرصة التقدم لزعيم الثغر بكرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 86 بعد تسديدة قوية عقب مرتدة.

فرصة غريبة 😲🔥 تضيع من نادي الاتحاد السكندري لتسجيل الهدف الأول في مرمى المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/Tb9xzcfR1Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 21, 2024

وأضاع عبده يحيى فرصة التقدم بهدف قاتل بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.