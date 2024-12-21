خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري.
وتنطلق الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام حتى الخميس.
ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء، بينما يلعب الأهلي ضد المصري يوم الخميس المقبل.
وانتهت الجولة الخامسة من الدوري اليوم السبت. والتي شهدت تأجيل مباراة الأهلي ضد سموحة.
وكان الزمالك تعادل في الجولة الخامسة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة.
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