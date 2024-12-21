خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام حتى الخميس.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء، بينما يلعب الأهلي ضد المصري يوم الخميس المقبل.

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وانتهت الجولة الخامسة من الدوري اليوم السبت. والتي شهدت تأجيل مباراة الأهلي ضد سموحة.

وكان الزمالك تعادل في الجولة الخامسة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة.

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