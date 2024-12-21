انتهت كأس الخليج - الكويت (1)-(1) عمان

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

منتخب الكويت

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مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووووول لعمان عصام الصبحي.

ق 34: جوووووووول للكويت عن طريق يوسف ناصر من رأسية.

بداية المباراة

عمان الكويت كأس خليج 26
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