الخسارة الثالثة تواليا.. فرانكفورت يخسر أمام ماينز المنقوص بمشاركة مرموش

تلقى أينتراخت فرانكفورت خسارة من منافسه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسا الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل.

وسجل أهداف ماينز كل من بول نيبيل (2) وكاوا سانتوس بالخطأ في مرماه.

بينما أحرز راسموس كريستنسن هدف فرانكفورت الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر فرانكفورت في جميع البطولات.

وخسر فرانكفورت ضد أولمبيك ليون ولايبزيج والآن من ماينز.

ولا يعرف فرانكفورت الفوز في المباريات الـ5 السابقة، إذ تعادل مرة وخسر 4 مرات.

ويعود الفوز الأخير لفرانكفورت ضد هايدنهايم في الجولة 12 بأربعة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الآخر فانتصر ماينز في 4 مباريات وخسر مرة في أخر 5 مباريات.

وطرد ناديم أميري لاعب ماينز في الدقيقة 21 بشكل مباشر عندما كان فريقه متقدم في الدقيقة بهدف دون رد، وبالتالي تمكن ماينز الصمود لـ69 دقيقة بل وأحرز هدفين واستقبل هدفا.

وافتتح سانتوس النتيجة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وضاعف نيبيل النتيجة في الدقيقة 27 بعد تسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

وعادل نيبيل لإحراز الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

وقلص كريستنسن الفارق في الدقيقة 75 من صناعة ناثانيال براون.

وبهذا الفوز وصل ماينز للنقطة 25 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني بالتساوي مع بريمين.

بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 27 في المركز الثالث بالتساوي مع لايبزيج الرابع.

وأصبح فرانكفورت مهددا من الخروج من المربع الذهبي إذ يبتعد عن ماينز وبريمين بفارق نقطتين.