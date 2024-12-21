رودي جارسيا: رئيس نابولي "لا يفهم كثيرا في كرة القدم"

وصف رودي جارسيا المدير الفني السابق لـ نابولي أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي بأنه "لا يفهم كثيرا في كرة القدم".

وتولى المدرب الفرنسي تدريب نابولي في بداية الموسم الماضي خلفا للوتشيانو سباليتي الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي.

وقال جارسيا عبر يوتيوب: "اعتقدت أن دي لاورينتيس رجل نبيل، كنت أعلم أن هناك مخاطرة لتدريب فريق فاز لتوه بلقب الدوري الإيطالي، لكنه نابولي وهذا الدوري الإيطالي".

وأضاف "أردت ضم مدافع مثل نايف أكرد ولاعب وسط قوي، لم نفكر أننا سنكرر ما حدث في العام السابق بسهولة، وعلى عكس ذلك ضم الفريق لاعبين شباب".

وأكمل "في الموسم الحالي نابولي استثمر في لاعبين مثل أليساندرو بونجورينو وسكوت ماكتوميناي".

في الموسم الجاري تعاقد النادي مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق ولاعبين أخرين مثل بيلي جليمور وروميلو لوكاكو وديفيد نيريس.

وكشف "الصدمة الحقيقية أنه كان بإمكاني قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا إذا استمررت عوضا عن الإنهاء في المركز العاشر".

وتعاقب على نابولي الموسم الماضي 4 مدربين مختلفين وأنهى الدوري الإيطالي في المركز العاشر.

وأردف "ربما صرّح دي لاورينتيس (مالك نابولي) بذلك لأنه ارتكب أخطاءً استراتيجية وساذجة، وهو يُظهر نفسه بأنه يفهم كل شيء في الصناعة".

وواصل "أنا بعمر 60 عاما، لا أسمح لرئيس نادي بأن يخبرني بالفريق الذي يجب أن أشركه، دي لاورينتيس يفهم في السينما لكن ليس كثيرا في كرة القدم".

وتابع "وجدت نفسي في موقف حيث يرغب الكل في الرحيل، الطاقم الفني ونصف اللاعبين، دي لاورينتيس بدأ وضع أنفه في كل شيء، بدءا من النظام الفني لخيارتي وأخبرته بأنني بعمر 60 عاما لن أترك شخص آخر يختار التشكيل".

وأردف "أراد مني أن استبدل لاعبين بين الشوطين، وخلال التدريبات كان يخبر المساعدين بتحريك المرمى 50 سم".

وأتم "رئيس النادي كان تركيزه على فكرة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كان هناك لاعبان يجب تجديد تعاقدهم هما فيكتور أوسيمين وبيوتر زيلينكسي، لاعب جدد والآخر لا، وهو من يتحمل العواقب".

ورحل البولندي لصفوف إنتر فيما أعير أوسيمين لجالاتاسراي بعد سلسلة من المشاكل في الصيف.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بفارق نقطتين عن أتالانتا المتصدر في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.