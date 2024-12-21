خيسوس: الكثير من الناس لا يشاهدون المباريات ويطلبون مني التسجيل دون فرص

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال ضد توتنام

هاجم جابرييل خيسوس لاعب أرسنال جماهير ناديه وكرة القدم بسبب الانتقادات التي يتلقاها حسب وجهة نظره.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المهاجم البرازيلي لصحيفة ذا صن: "الكثير من الناس لا يشاهدون المباريات، إنهم يرون فقط الإحصائيات في اليوم التالي ومسجل الأهداف".

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وأضاف "أريد أن أسجل في كل مباراة مثل الجميع، لكن في بعض الأحيان لا تكون لدينا فرص".

وشدد "لن أذهب إلى أرتيتا وأقول له أريد أن ألعب".

وأكمل "يقول الناس جابرييل لعب 20 مباراة وسجل هدفا واحدا، لكن لا يقولون إنني أشارك 5-10 دقائق".

وأنهى حديثه قائلا: "حتى لو سجلت 10 أهداف سيقولون لماذا لم يحرز 20 هدفا".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 21 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ولعب خيسوس عدد هذه المباريات بواق 795 دقيقة ويسجل بمتوسط كل 199 دقيقة.

وإجمالا لعب جابرييل 90 مباراة مع أرسنال مسجلا 23 هدفا وصنع 17 آخرين، وشارك في 5052 دقيقة.

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