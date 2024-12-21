هالاند: لا أتذكر تعليمات جوارديولا لي.. ولم ألعب جيدا ضد أستون فيلا

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

هالاند

اعترف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أنه لا يتذكر تعليمات مدربه بيب جوارديولا.

وفي استكمال لسلسلة النتائج المخيبة لمانشستر سيتي، خسر الفريق من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف بمباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المهاجم النرويجي لـ TNT Sports: "لم نقل الكثير في غرفة تغيير الملابس عقب الخسارة، بالطبع نشعر بخيبة أمل".

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وأضاف "أستون فيلا لعب بشكل جيد، من الصعب اللعب على أرضه، لكن نحن مانشستر سيتي ويجب أن نستمر، علينا أن نؤمن بأنفسنا ونواصل العمل الجاد".

وأكمل "أنظر إلى نفسي وأجد أنني لم ألعب بشكل جيد بما فيه الكفاية ولم أسجل، علي العمل أكثر لأنني لم أكن جيدا".

وواصل "مستوى الثقة ليس الأفضل ونعلم مدى أهمية الثقة، علينا أن نكون إيجابيين رغم صعوبة الأمر".

وشدد "جوارديولا فاز بالدوري الإنجليزي 6 مرات ولن ننسى ذلك أبدا، أثق في أنه سيجد الحلول، لقد فعل ذلك كل عام وما زلنا نؤمن به".

وأنهى حديثه قائلا: "ماذا قيل لي جوارديولا في النفق؟ تفاصيل صغيرة لكني لا أتذكرها الآن، ربما تكون تعليمات بسيطة لأفعل الأشياء بشكل أفضل".

وبتلك الخسارة يكون مانشستر سيتي قد فاز في مباراة واحدة بآخر 12 مباراة بجميع البطولات.

وبالفوز ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 28 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز السادس.

إيرلينج هالاند بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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