دوري NBA – رقم قياسي جديد.. ليبرون أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في التاريخ

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أصبح ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز أكثر اللاعبين مشاركة في عدد الدقائق بدوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA عبر التاريخ.

ووصل ليبرون إلى أكثر من 57.450 دقيقة لعب، متخطيا كريم عبد الجبار أسطورة لوس أنجلوس ليكرز السابق.

ويعتبر ليبرون جيمس البالغ من العمر 39 عاما صاحب أكثر الأرقام القياسية في دوري NBA.

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ويلعب ليبرون موسمه رقم 22 في دوري NBA هذا الموسم.

كما يعتبر ليبرون جيمس صاحب الرقم القياسي في أكثر عدد النقاط المسجلة في تاريخ NBA.

وسبق وفاز ليبرون جيمس بلقب دوري NBA سابقا 4 مرات، بواقع مرتين مع ميامي هيت، ومرة من كل من كليلفلاند كافاليرز وأخرى مع لوس أنجلوس ليكرز.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ليرون جيمس
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