مؤتمر أنشيلوتي: فترة تأقلم مبابي انتهت.. وهذا موعد عودة ألابا

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فترة تأقلم كيليان مبابي مع الفريق قد انتهت وأصبح يقدم أداء أفضل حاليا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنعود إلى سانتياجو برنابيو بعد عدة مباريات خارج الأرض وإنهاء العام أمام جماهيرنا أمر مشوق، وإشبيلية فريق يظهر بشكل قوي في جميع المباريات ولكن هدفنا واضح وهو إنهاء العام بتحقيق الفوز".

وواصل "كان بإمكاننا أن نحصل على إجازة بعد التتويج بكأس إنتركونتينينتال ولكن لسوء الحظ لدينا مباراة ضد فريق قوي ولديه مدرب جديد".

وتابع "أعتقد أن مواجهة أتليتكو مدريد وبرشلونة ستكون تنافسية أكثر من مبارياتهم بالمواسم السابقة لأن أتليتكو أيضا يقاتل من أجل اللقب وسيكون الموسم مشوقا حتى النهاية".

وأكمل "أعتقد أن فترة تأقلم مبابي قد انتهت وهو الآن في مستوى جيد ولكن أعتقد أن بإمكانه التطور أكثر، لقد تعافى من الإصابة البسيطة التي لحقت به وهو أكثر حماسا ويشعر بالحماس للتواجد هنا".

واستمر "ما يحتاجه مبابي في 2025 هو الاستمرارية أطلب منه فقط أن ينطلق نحو المرمى ويسجل وهذا ما كان ينقصنا فقط والآن لدينا هذا اللاعب".

وكشف "ميندي تعافى وجاهز للمباراة وألابا بدأ في المشاركة بشكل جزئي في التدريبات وأعتقد أنه سيشارك في التدريبات الجماعية بنهاية الشهر الجاري وسيكون جاهزا للمشاركة في منتصف يناير".

وشدد "كان هناك الكثير من اللحظات السعيدة في 2024 وكان عاما رائعا وربما لن يكرر ولكن أعتقد أن تكرارها ممكن إذا أظهرنا أفضل ما لدينا ولكن بالنسبة لي اللحظة الأسعد دائما هي دوري أبطال أوروبا والأسوأ لا أعرف لأننا لم نخسر كثيرا خلال العام ولكن ربما الهزيمة ضد برشلونة".

وأضاف "فينيسيوس ورودريجو ومبابي وبيلينجهام لم يلعبوا بشكل كبير سويا بسبب الإصابات ولكن أرى أنهم يتناغمون بشكل جيد ويعتادون على بعضهم وأحيانا يتبادلون المراكز وأحب إعطائهم الحرية في الملعب".

وعن تتويج كاكا وفينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم تحت قيادته قال: "أنا فقط أعطي الثقة للاعبين ولا أقول إن هذا هو السبب فقط ولكن عندما تعطي الثقة للاعب يصبح بإمكانه تقديم أفضل ما لديه وللأسف لا يمكنني إعطاء الثقة للجميع".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد وبرشلونة صاحبا المركز الأول والثاني.