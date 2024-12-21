انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(0) الاتحاد.. تعادل سلبي جديد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز 16 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بلوزداد: لا أحب التكهنات بالمباريات.. وتاريخ الأهلي يتحدث عنه كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني التشكيل - محمد حمدي زكي يقود هجوم غزل المحلة.. ونيسيمينتو أساسي لأول مرة مع الاتحاد خسارة جديدة.. مانشستر سيتي يسقط ضد أستون فيلا ويهبط للمركز السادس

--

انتهت

ق 67: تصويبة قوية من بن حمودة تمر بجوار القائم

ق 46: إصابة عبد الله بكري مدافع الاتحاد بعد سقوطه أرضا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: مشاركة محمود متولي بدلا من مورو ساليفو في أول تغيير للاتحاد

ق 25: صبحي سليمان والعارضة يمنعان الهدف الأول بطريقة رائعة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء

الاتحاد غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. تراوري يهدر الأول التشكيل - كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي يقود بيراميدز لا فائز بين الزعيمين.. التعادل يفرض نفسه بين غزل المحلة والاتحاد خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري التشكيل - محمد حمدي زكي يقود هجوم غزل المحلة.. ونيسيمينتو أساسي لأول مرة مع الاتحاد مران الزمالك - مشاركة شيكابالا.. وجروس يعقد جلسة خاصة مع السعيد وجابر سليمان: جروس وافق على تدريب الزمالك خلال وقت قصير.. وهذا سبب حضور لبيب لحفل كاف مواعيد مباريات السبت 21 ديسمبر 2024 - قمتان في الدوري المصري.. وبرشلونة ضد أتليتكو
أخر الأخبار
التجربة الأولى خارج إيطاليا.. ساوثامبتون يعلن تعيين يوريتش مدربا للفريق 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. تراوري يهدر الأول 35 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي يقود بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
لا فائز بين الزعيمين.. التعادل يفرض نفسه بين غزل المحلة والاتحاد 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1)-(3) أرسنال.. جووووول كاي والثالث 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية ساعة | الدوري الإنجليزي
سام مرسي يغيب عن لقاء أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 3 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام