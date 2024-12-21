انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(0) الاتحاد.. تعادل سلبي جديد
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 16:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز 16 برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 67: تصويبة قوية من بن حمودة تمر بجوار القائم
ق 46: إصابة عبد الله بكري مدافع الاتحاد بعد سقوطه أرضا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 28: مشاركة محمود متولي بدلا من مورو ساليفو في أول تغيير للاتحاد
ق 25: صبحي سليمان والعارضة يمنعان الهدف الأول بطريقة رائعة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة
بداية اللقاء
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. تراوري يهدر الأول التشكيل - كمال السيد في حراسة مرمى الإسماعيلي.. ومصطفى فتحي يقود بيراميدز لا فائز بين الزعيمين.. التعادل يفرض نفسه بين غزل المحلة والاتحاد خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة السادسة من الدوري المصري التشكيل - محمد حمدي زكي يقود هجوم غزل المحلة.. ونيسيمينتو أساسي لأول مرة مع الاتحاد مران الزمالك - مشاركة شيكابالا.. وجروس يعقد جلسة خاصة مع السعيد وجابر سليمان: جروس وافق على تدريب الزمالك خلال وقت قصير.. وهذا سبب حضور لبيب لحفل كاف مواعيد مباريات السبت 21 ديسمبر 2024 - قمتان في الدوري المصري.. وبرشلونة ضد أتليتكو