انتهت الدوري المصري - الغزل (0)-(0) الاتحاد.. تعادل سلبي جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز 16 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 67: تصويبة قوية من بن حمودة تمر بجوار القائم

ق 46: إصابة عبد الله بكري مدافع الاتحاد بعد سقوطه أرضا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: مشاركة محمود متولي بدلا من مورو ساليفو في أول تغيير للاتحاد

ق 25: صبحي سليمان والعارضة يمنعان الهدف الأول بطريقة رائعة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة

بداية اللقاء