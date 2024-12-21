كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني

شدد دراجان تالايتش مدرب البحرين على ان فريقه تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب السعودي.

ويفتتح منتخب البحرين مشواره في كأس الخليج بمواجهة السعودية غدا الأحد.

وقال تالايتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية: "تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية أمام السعودية. نعرف تجهيزيهم القوي للمباراة ودائما مواجهتنا أمامهم ما تكون صعبة".

وأضاف "مانشيني مدرب كبير وكذلك رينار، لكن أرى أن رينار يريد الظهور بصور مختلفة مع المنتخب السعودي، وجوده يمنحهم الكثير من الثقة لمعرفته بالأجواء جيدا".

وتابع "سالم الدوسري لاعب كبير ومهم للغاية، أتمنى له التعافي سريعا والعودة للمشاركة في المباريات في أقرب وقت".

وأتم المدرب الكرواتي "نريد الظهور بصورة مشرفة ونلعب بطريقتنا".

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.