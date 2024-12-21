التشكيل - محمد حمدي زكي يقود هجوم غزل المحلة.. ونيسيمينتو أساسي لأول مرة مع الاتحاد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

عبده يحيى - غزل المحلة

أعلن كل من شوقي غريب مدرب غزل المحلة وبابافاسيليو مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري على ملعب غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد محمد جابر للظهور بشكل أساسي مع غزل المحلة، كما يلعب محمد أحمد زكي في خط الهجوم.

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وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

الحارس: عامر عامر.

الدفاع: عمرو الجزار – أحمد حكم – أحمد فتحي.

الوسط: محمد جابر – موري توريه – محمد أشرف – حميدو فاتاو.

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة – محمد حمدي زكي.

ويشارك البرتغالي فيليبي نيسيمينتو بالتشكيل الأساسي للاتحاد السكندري لأول مرة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: عبد الله بكري – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو – عمر الوحش – فيليب ناسيمينتو.

الهجوم: فادي فريد – إسلام سمير – إيمانويل أبيه.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز 16 برصيد 4 نقاط.

غزل المحلة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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