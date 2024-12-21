انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(3) ماينز

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم filGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز بالدوري الألماني.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت أمام ماينز.

وشارك مرموش مع فرانكفورت حتى الآن في 23 مباراة وسجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين بجميع البطولات.

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انتهت

ق 75: جووووووول راسموس كريستنسن من صناعة ناثانيال براون.

ق 58: جووووول بول نيبيل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

ق 45+3: تسديدة عن طريق مرموش من داخل منطقة الجزاء تعلو المرمى.

ق 28: جوووول تسديدة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-0 عن طريق نيبل

ق 21: بطاقة حمراء لنديم أميري لاعب ماينز

ق18: أرثر ثيات يسدد برأسية والعارضة تمنع التعادل لفرانكفورت

ق15: كاكو سانتوس يتقدم لماينز بهدف عكسي

ق8 تسددية قوية من عمر مرموش تمر أعلى مرمى ماينز بقليل.

ق5 عمر مرموش يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من مدافع ماينز داخل منطقة الجزاء

ق1 تسديدة صاروخية من إلياس سخيري لاعب فرانكفورت تمر أعلى مرمى ماينز بقليل

انطلاق المباراة

الدوري الألماني فرانكفورت مرموش
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