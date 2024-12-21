الرابعة على التوالي.. استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس

استمر غياب الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس عن قائمة فريقه بسبب المرض.

ويلعب نيس أمام فريق يو إس سي كورت ضمن منافسات دور الـ64 من كأس فرنسا.

ويغيب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس للمباراة الرابعة على التوالي.

وغاب عبد المنعم عن مباراتي لوهافر ومونبيليه بالدوري الفرنسي، كما غاب عن مواجهة رويال يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.

وكان عبد المنعم قد نشر صورة له قبل مواجهة لوهافر وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض.

وكان عبد المنعم قد شارك بشكل أساسي في المباراتين السابقتين لنيس لمواجهة لو هافر ضد أولمبيك ليون ورينجرز.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك عبد المنعم بقميص نيس منذ بداية الموسم في 9 مباريات.