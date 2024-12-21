الأهلي بالطاقم الأساسي أمام شباب بلوزداد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

أعلن النادي الأهلي نتائج الاجتماع الفني الخاص بمباراته ضد شباب بلوزدادا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد غدا الأحد على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

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ويرتدي حارس المرمى قميص كامل باللون الأزرق.

على الجانب الآخر من المقرر أن رتدي شباب بلوزداد زيه البديل باللون بالكحلي بالكامل.

بينما سيرتدي حارس مرمى شباب بلوزداد قميص وشورت باللون البرتقالي والجورب الأصفر.

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وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بدور المجموعات على استاد أبيدجان وتعادل في الثانية مع أورلاندو بايرتس، بينما فاز بلوزداد في مباراة وخسر الأخرى.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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