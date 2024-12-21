مؤتمر الشناوي: نحتاج استشاري نفسي.. ونستهدف الصدارة أمام بلوزداد وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 15:18

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - مؤتمر صحفي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن فريقه يضع كامل تركيزه على تحقيق الفوز بمواجهة شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "تعافيت من الإصابة في الكتف وأصبحت في حالة جيدة وجاهز لخوض مواجهة بلوزداد. ندرك مدى أهمية الفوز في هذه المباراة الصعبة لكننا جاهزون لاستعادة صدارة ترتيب المجموعة".

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وأضاف "حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفريق بعد الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي، الحلم كان قريبا للغاية ولكننا لم نوفق. أغلقنا هذه الصفحة وكامل تركيزنا الآن على مواجهة بلوزداد"

ووجه قائد الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "نعد جماهيرنا أن القادم سيكون أفضل، وننتظر بشغف شديد مباراة غد أمام شباب بلوزداد، لمصالحة الجماهير الداعمة للأهلي في كل الأوقات"

الاستشاري النفسي

وأجاب محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي على سؤال بشان حاجة الفريق للاستعانة باستشاري نفسي.

وقال الشناوي: "حاجة الأهلي لاستشاري نفسي في الفترة المقبلة ؟ أعتبره أمرا مهما في كل فرق العالم و نحن في الفريق نواجه ضغوط كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام".

وأضاف "لا أستطيع القول بأننا لا نحتاج استشاري نفسي وأن الفريق يسير بشكل جيد. نحن نشارك في بطولات عديدة وكل لاعب يعاني من ضغوط معينة".

وأتم " لا أعرف متى سيتم الاستعانة بالاستشاري النفسي لأنه قرار إدارة الأهلي، لكن محمد رمضان المدير الرياضي يعمل على هذا الأمر بشكل جيد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

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