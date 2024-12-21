مران الزمالك - مشاركة شيكابالا.. وجروس يعقد جلسة خاصة مع السعيد وجابر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع عمر جابر وعبد الله السعيد ثنائي الفريق الأبيض.

وخاض الزمالك مرانه اليوم السبت استعدادا لمباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة بمسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع الثنائي بشأن بعض الجوانب الفنية، ومنحهما عدة تعليمات الخاصة بأدوارهما في الملعب، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وشارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال مران اليوم.

وتماثل "شيكابالا" للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال خوض تدريبات متنوعة قبل انطلاق الفقرة الفنية.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على حالة اللاعبين.

كما حرص جروس وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وتعادل الزمالك في الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا 1-1.

فيما خسر طلائع الجيش أمام نظيره بتروجت بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

ولعب الزمالك 5 مباريات في مسابقة الدوري، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر أمام المصري.

ويملك الزمالك في رصيده 10 نقاط.

فيما لعب طلائع الجيش 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويملك طلائع الجيش في رصيده 7 نقاط.