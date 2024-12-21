كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على أن فريقه يخوض منافسات كأس الخليج بهدف تحقيق اللقب.

ويفتتح منتخب السعودية مشواره في كأس الخليج بمواجهة البحرين غدا الأحد.

وقال رينار في مؤتمر صحفي قبل مواجهة البحرين: "كأس الخليج تمثل فرصة كبيرة لنا. نحن هنا في الكويت ليس الزيارة فقط ولكن للمنافسة على حصد اللقب".

وعن حالة سالم الدوسري أوضح "سالم الدوسري يتحسن ولديه رغبة كبيرة في الشماركة، أشكره على القدوم معنا والقتال بدلا من الجلوس في المنزل والحصول على الراحة".

وكان الدوسري قد تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال مواجهة الهلال أمام الرائد بالدوري السعودي قبل أيام من انطلاق كأس الخليج.

وأجاب "غياب سعود عبد الحميد لاعب روما وفيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي بيرشوت لأن البطولات التي تقع خارج أيام فيفا ليس من السهل الاستعانة خلالها بالمحترفين في أوروبا، ولكن الأهم هو مشاركتهم بفاعلية مع أنديتهم".

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

ويسعى المنتخب السعودي لحصد لقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه.