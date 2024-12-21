كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - سالم الدوسري

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على أن فريقه يخوض منافسات كأس الخليج بهدف تحقيق اللقب.

ويفتتح منتخب السعودية مشواره في كأس الخليج بمواجهة البحرين غدا الأحد.

وقال رينار في مؤتمر صحفي قبل مواجهة البحرين: "كأس الخليج تمثل فرصة كبيرة لنا. نحن هنا في الكويت ليس الزيارة فقط ولكن للمنافسة على حصد اللقب".

أخبار متعلقة:
كأس الخليج - محمود عاشور حكم فيديو في لقاء قطر ضد الإمارات كأس الخليج - انضمام أفضل لاعب في آسيا وغياب يوسف أيمن عن قائمة قطر كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية كأس الخليج - ثنائي محترف على رأس قائمة العراق في حملة الدفاع عن لقبه

وعن حالة سالم الدوسري أوضح "سالم الدوسري يتحسن ولديه رغبة كبيرة في الشماركة، أشكره على القدوم معنا والقتال بدلا من الجلوس في المنزل والحصول على الراحة".

وكان الدوسري قد تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال مواجهة الهلال أمام الرائد بالدوري السعودي قبل أيام من انطلاق كأس الخليج.

وأجاب "غياب سعود عبد الحميد لاعب روما وفيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي بيرشوت لأن البطولات التي تقع خارج أيام فيفا ليس من السهل الاستعانة خلالها بالمحترفين في أوروبا، ولكن الأهم هو مشاركتهم بفاعلية مع أنديتهم".

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

ويسعى المنتخب السعودي لحصد لقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه.

منتخب السعودية كأس الخليج
نرشح لكم
بعد شهرين فقط.. الرجاء المغربي يعلن رحيل البرتغالي سابينتو عن تدريبه بعد أزمة الخريطة.. الرجاء المغربي يفسخ عقد الجزائري بوزوق كأس الخليج - محمود عاشور حكم فيديو في لقاء قطر ضد الإمارات مدرب بلوزداد يكشف سبب غياب الهداف التاريخي للجزائر أمام الأهلي بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال تقارير مغربية: الرجاء يفسخ تعاقده مع يسري بوزوق بسبب أزمة الخريطة كأس الخليج - انضمام أفضل لاعب في آسيا وغياب يوسف أيمن عن قائمة قطر كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية
أخر الأخبار
عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة ماينز 16 دقيقة | الكرة المصرية
الرابعة على التوالي.. استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس 28 دقيقة | المحترفون
الكشف عن ألوان أزياء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: نحتاج استشاري نفسي.. ونستهدف الصدارة أمام بلوزداد وهذه رسالتي لجماهير الأهلي 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: أدعو الجماهير للحضور بكثافة ضد بلوزداد.. وتسجيل الأهداف هو مصدر سعادتي ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا.. وجروس يعقد جلسة خاصة مع السعيد وجابر ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (2)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول الثاااني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - عودة أكانجي.. وديبروين وإيدرسون على الدكة في مواجهة أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا