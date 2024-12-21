لابورتا يعلن التوقيع مع نايكي "العقد الأفضل في تاريخ كرة القدم"

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن توصل برشلونة لاتفاق مع نايكي لصنع قميص الفريق حتى عام 2038.

ووصف لابورتا عقد برشلونة مع نايكي بالأفضل في تاريخ كرة القدم.

وقال لابورتا خلال مؤتمر الإعلان عن العقد: "هذا الاتفاق هو أمر حاسم لاستمرار النادي ويمثل إطارا جديدا للشراكة والتعاون بين برشلونة ونايكي المستمر من عام 1998".

وتابع "الآن وفي الذكرى الـ 125 لتأسيس برشلونة سيتم تعزيز تلك العلاقة وقد قلت بالفعل من قبل إننا نشعر بالقوة والاستعداد لاستكمال التعافي الاقتصادي وأريد التأكيد على أن تلك الاتفاقية مغلقة دون الحاجة إلى أن ينفق الأعضاء أموالهم ولا الحاجة لتغيير نموذج النادي".

وأضاف "هذا العقد سيساعدنا أيضا في اللعب المالي النظيف الخاص برابطة الدوري الإسباني ويؤكد من جديد أن برشلونة قد عاد وهذا نجاح للجميع، لقد كنا أقوياء ضد الذين أرادوا زعزة استقرارنا وتثبيط عزيمتنا".

وفقا للابورتا فإن العقد الجديد بين برشلونة ونايكي سيحصل النادي خلاله على مليار و700 مليون يورو حتى عام 2038 بالإضافة إلى 158 مليون يورو كمكافأة توقيت سيتم توزيعهم على مدار سنوات العقد، بحيث يصحل النادي على 11 مليون يورو تقريبا بالموسم الواحد.