الرياضية السعودية: الشباب يمنح بيليجريني مهلة أخيرة بعد تعثر المفاوضات مع فيتوريا

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 12:46

كتب : FilGoal

مانويل بيليجريني مانشستر سيتي

يسعى نادي الشباب السعودي لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وترك بيريرا تدريب الشباب وانتقل لقيادة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشباب يحاول إقناع مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس بتولي تدريبه خلال الفترة الحالية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيليجريني وافق على العرض السعودي ولكنه طلب أن يكون التعاقد بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة السعودية أن إدارة الشباب برئاسة محمد المنجم منحت بيليجريني مهلة حتى نهاية اليوم السبت للرد على عرضه بشكل نهائي.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن الشباب فتح باب المفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب باناثينايكوس الحالي ومنتخب مصر السابق لكنه فضل استكمال تعاقده مع ناديه اليوناني.

الشباب بيليجريني روي فيتوريا
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