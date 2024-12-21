مصدر مقرب من علي يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك

ترددت أنباء عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي.

وذكرت صحيفة FotbollDirekt السويدية، أن الزمالك أبرز المهتمين بضم التونسي علي يوسف جناح نادي هاكن السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـfilgoal.com : "لا توجد محادثات رسمية من جانب الزمالك أو أي ناد مصري لضم علي يوسف حتى الآن"

واستدرك "لكن هناك تواصل مستمر من بعض وكلاء اللاعبين للاستفسار عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك".

الصحيفة السويدية التي نشرت الخبر أشارت إلى أن أندية أمريكية ترغب في ضم اللاعب أيضا وأن ناديه يرغب في الحصول على ما بين مليون و100 ألف دولار إلى مليون و400 ألف دولار للتخلي عن خدماته.

وأوضحت التقارير أن اللاعب العائد من إصابة قوية نجح في إثبات ذاته مع الفريق وسجل 10 اهداف خلال 23 مباراة بالدوري السويدي.

ويجيد علي يوسف اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الصريح.

ويأتي قرار هاكن السويدي بالموافقة على بيع اللاعب لتبقي موسم واحد في تعاقده مع الفريق الذي يرغب في الاستفادة المالية من انتقاله.

علي يوسف صاحب الـ24 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي هاكن منذ يناير 2019.

ولعب يوسف مع هاكن 86 مباراة بجميع المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.

يذكر أن الزمالك تعاقد بداية الموسم الحالي مع الفلسطيني عمر فرج قادما من أيك السويدي.

فيما يضم الأهلي بين صفوفه الفلسطيني الآخر وسام أبو علي المنضم إليه من سيريس السويدي.