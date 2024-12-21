تقرير سويدي: الزمالك أبرز المهتمين بضم التونسي علي يوسف.. وموقف ناديه

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

علي يوسف - مهاجم هاكن السويدي

كشفت تقارير سويدية عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع التونسي علي يوسف جناح نادي هاكن السويدي.

ويحمل علي يوسف الجنسيتين السويدية والتونسية ويمتد تعاقده مع هاكن حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة FotbollDirekt السويدية، فإن الزمالك أبرز المهتمين بضم التونسي علي يوسف جناح نادي هاكن السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار متعلقة:
تقرير سويدي: الزمالك أبرز المهتمين بضم التونسي علي يوسف.. وموقف ناديه سليمان: جروس وافق على تدريب الزمالك خلال وقت قصير.. وهذا سبب حضور لبيب لحفل كاف وكيل قندوسي: الحديث عن الزمالك سابق لأوانه.. وهذا موقف انتقاله إلى سيراميكا نهائيا رئيس اتحاد جدة يوضح حقيقة لقاء الزمالك وديا

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أندية أمريكية ترغب في ضم اللاعب أيضا وأن ناديه يرغب في الحصول على ما بين مليون و100 ألف دولار إلى مليون و400 ألف دولار للتخلي عن خدماته.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب العائد من إصابة قوية نجح في إثبات ذاته مع الفريق وسجل 10 اهداف خلال 23 مباراة بالدوري السويدي.

ويجيد علي يوسف اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الصريح.

ويأتي قرار هاكن السويدي بالموافقة على بيع اللاعب لتبقي موسم واحد في تعاقده مع الفريق الذي يرغب في الاستفادة المالية من انتقاله.

علي يوسف صاحب الـ24 عاما يلعب في صفوف الفريق الأول لنادي هاكن منذ يناير 2019.

ولعب يوسف مع هاكن 86 مباراة بجميع المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 4 آخرين.

يذكر أن الزمالك تعاقد بداية الموسم الحالي مع الفلسطيني عمر فرج قادما من أيك السويدي.

فيما يضم الأهلي بين صفوفه الفلسطيني الآخر وسام أبو علي المنضم إليه من سيريس السويدي.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من علي يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك سليمان: جروس وافق على تدريب الزمالك خلال وقت قصير.. وهذا سبب حضور لبيب لحفل كاف قائمة الإسماعيلي - النبريص وتراوري على رأس هجوم الدراويش أمام بيراميدز مصطفى عبد الرحيم: هذه كانت تعليمات طارق مصطفى مع مشاركتي جريندو: هذا ما رفع قيمة الفوز على مودرن سبورت وكيل قندوسي: الحديث عن الزمالك سابق لأوانه.. وهذا موقف انتقاله إلى سيراميكا نهائيا مجدي عبد العاطي: الفوز على فاركو كان صعبا.. وشاركت في تكوينه وأعرفه جيدا كأس الخليج - محمود عاشور حكم فيديو في لقاء قطر ضد الإمارات
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا ضد مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - عودة أكانجي.. وديبروين وإيدرسون على الدكة في مواجهة أستون فيلا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل 51 دقيقة | الوطن العربي
بعد شهرين فقط.. الرجاء المغربي يعلن رحيل البرتغالي سابينتو عن تدريبه ساعة | الكرة الإفريقية
لابورتا يعلن التوقيع مع نايكي "العقد الأفضل في تاريخ كرة القدم" ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية السعودية: الشباب يمنح بيليجريني مهلة أخيرة بعد تعثر المفاوضات مع فيتوريا ساعة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من علي يوسف يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير سويدي: الزمالك أبرز المهتمين بضم التونسي علي يوسف.. وموقف ناديه 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا