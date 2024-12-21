سليمان: جروس وافق على تدريب الزمالك خلال وقت قصير.. وهذا سبب حضور لبيب لحفل كاف

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عدم سعادته بتولي كريستيان جروس مسؤولية تدريب الزمالك.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "حضور حسين لبيب لحفل جوائز كاف؟ الكثير من الناس حضروا دون التتويج بأي جائزة وذهابه كان احتراما لدعوى تلقاها من المسؤولين للحضور".

وتابع "لا أعلم ما إذا كان زيزو قد تلقى تأكيد بتتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا ولكن أعتقد أن هذا لم يحدث ولم أتحدث معه عقب عودته من المغرب".

وواصل "لا يوجد أي خلافات بيني وبين مجلس إدارة الزمالك من الوارد طبعا حدوث اختلاف في وجهات النظر ولكن لم يحدث أي هجوم بين أي من الأعضاء تلك الشائعات تظهر من قبل بعض المغرضين".

وأضاف "الزمالك فريق بطولات ومباراة سيراميكا كانت بالمتناول ولكن لم تسر بالشكل المطلوب، وسبب ذلك جزء منه فني والجزء الآخر تحكيمي وفي النهاية لست سعيدا بالتعادل".

وأتم "سعيد بتواجد كريستيان جروس لأنه وقت مناسب لشخص مثله، إذا كنا في بداية الموسم قد يكون الأمر مختلفا ولكننا سنخوض الكثير من المباريات المتتالية وتعاقدنا معه في وقت ضيق للغاية، ومن يقول إنني لست سعيدا بتواجده عليه أن يقدم الدليل، جروس وافق على شروط الزمالك وأتم الاتفاق خلال وقت ضيق للغاية".

وقاد جروس الزمالك خلفا لجوزيه جوميز الذي رحل من أجل تدريب الفتح السعودي.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة الأولى لجروس في قيادة الفريق.